Гривна к евро укрепилась до 33,41 грн/€

05.03.2021, 8:04, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 марта.

Гривна к доллару укрепилась на девять копеек – с 27,85 грн/$ до 27,76 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на 15 копеек – с 33,56 грн/€ до 33,41 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,77 грн за 10 руб.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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