 

Гривна к евро укрепилась до 33,41 грн/€

05.03.2021, 8:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 марта. 

Гривна к доллару укрепилась на девять копеек – с 27,85 грн/$ до 27,76 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на 15 копеек – с 33,56 грн/€ до 33,41 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,77 грн за 10 руб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Нардеп рассказал, что 25 января Рада соберется на совещание по кнопкодавству

19.10 / Матвиенко выразила надежду на предоставление РФ европейских вакцин от коронавируса

18.07 / Попытки снять с мели танкер Delfi завершились неудачно – Госэкоинспекция

20.10 / “Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела”. alyona alyona вернулась к тренировкам и обнародовала план похудения

23.02 / В Китае построили самую большую в мире плавучую платформу

02.11 / Полиция задержала под Киевом грузинского “вора в законе”. Он был судим за вымогательство $150 тыс.

14.10 / Минюст разъяснил штрафы за растения

03.03 / В мире зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

16.09 / Барбадос решил отказаться от власти британской короны

05.09 / Die Welt – «самоназначенный президент» Лукашенко успешно избегает санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска