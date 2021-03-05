Гривна к евро укрепилась до 33,41 грн/€
05.03.2021, 8:04,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 марта.
Гривна к доллару укрепилась на девять копеек – с 27,85 грн/$ до 27,76 грн/$.
Курс гривны к евро поднялся на 15 копеек – с 33,56 грн/€ до 33,41 грн/€.
К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,77 грн за 10 руб.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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