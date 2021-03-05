 

Рубль коррекционно укрепился в начале торгов

05.03.2021, 7:26, Новости дня
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Рубль в начале утренних торгов в пятницу корректируется вверх после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.20 мск снижается на 22 копейки, до 74,48 рубля, курс евро – на 38 копеек, до 89,07 рубля, передает РИА «Новости».

Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22.30 мск прибавили более одного рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.

Поводом стало сообщение агентства Bloomberg , что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.



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