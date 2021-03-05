Стало известно о махинациях помощников главы штата Нью-Йорк с численностью жертв COVID

05.03.2021, 7:26, Новости дня

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Ближайшее окружение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принимало участие в фальсификации данных по количеству жертв коронавируса в домах престарелых, информирует газета The New York Times.

Как информирует издание, речь идет о подготовленном в июле докладе регионального минздрава, в котором говорилось о более чем 9 тыс. жертв среди постояльцев домов престарелых. Штаб Куомо не хотел предавать эту цифру огласке и переписал документ, передает РИА «Новости».

В «подчистке» документа, по данным газеты, участвовали старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза, глава департамента финансовых услуг Линда Лейсуэлл и Джим Малатрас – бывший помощник, которого срочно вернули на службу по случаю пандемии.

В материале говорится, что цифры, фигурировавшие в черновике доклада, были приблизительно на 50% выше данных, которые публично озвучивала администрация Куомо.

Отмечается, что переписывание доклада происходило вскоре после того, как Куомо начал писать книгу о своей борьбе с пандемией.

Сам Куомо заявил, что власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых. Он также отметил, что для спасения людей было сделано все возможное.

Скандал вокруг предполагаемого утаивания данных о действительном количестве летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых разразился в штате в начале февраля. Местные законодатели-республиканцы тогда потребовали отставки Куомо.