В РФ разработаны микропроцессоры для смартфонов, носимой электроники и нейросетей

05.03.2021, 7:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из НПЦ «ЭЛВИС» готовятся к презентации трех отечественных процессоров нового поколения, которые можно будет использовать для различных электронных устройств, а также смартфонов и систем искусственного интеллекта.

Процессоры представят в ближайшее время, обещают разработчики. Теперь отечественная промышленность сможет выпускать различные устройства, начиная от мобильных телефонов с полностью российской начинкой и умных часов, и заканчивая умной бытовой техникой и нейросетями, управляемыми искусственным интеллектом.

Вероятно, первые серийные образцы появятся в будущем году. Однако проблемой остается отсутствие специализированного промышленного предприятия, способного выпускать такие микропроцессоры.