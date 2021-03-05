 

В РФ разработаны микропроцессоры для смартфонов, носимой электроники и нейросетей

05.03.2021, 7:18, Новости дня
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Ученые из НПЦ «ЭЛВИС» готовятся к презентации трех отечественных процессоров нового поколения, которые можно будет использовать для различных электронных устройств, а также смартфонов и систем искусственного интеллекта.

Процессоры представят в ближайшее время, обещают разработчики. Теперь отечественная промышленность сможет выпускать различные устройства, начиная от мобильных телефонов с полностью российской начинкой и умных часов, и заканчивая умной бытовой техникой и нейросетями, управляемыми искусственным интеллектом.

Вероятно, первые серийные образцы появятся в будущем году. Однако проблемой остается отсутствие специализированного промышленного предприятия, способного выпускать такие микропроцессоры.



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