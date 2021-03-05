 

На платежных картах появятся сканеры отпечатков пальцев

05.03.2021, 7:18, Новости дня
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В идентификации владельцев банковских платежных карт наметился новый технологический прорыв. MasterCard пытается оснастить их сканерами отпечатков пальцев, чтобы посторонние лица не смогли воспользоваться чужим счетом.

Партнером в данном проекте выступает южнокорейская компания Samsung, которая обладает необходимыми технологиями и готова гарантировать их надежность.

Отметим, что MasterCard еще почти четыре года назад пытался создать нечто подобное. Но тогда реализовать проект в полном объеме не удалось. Теперь же представители компании уверены, что банковскую карточку со сканером отпечатков пальцев им удастся представить до конца текущего года. Сначала такие карты появятся в Южной Корее, а затем и в других странах.



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