 

Более 20 мощных афтершоков произошло у берегов Новой Зеландии

05.03.2021, 6:36, Новости дня
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Более 20 афтершоков магнитудой более 5,0 произошло утром в пятницу в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек, информирует Геологическая служба США.

Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей, однако через несколько часов людям разрешили вернуться домой, передает РИА «Новости».

До этого в регионе была зарегистрирована серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1.

Кроме того, землетрясение произошло в Греции и на Камчатке, в Чили объявили «желтый» уровень опасности цунами.



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