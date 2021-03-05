 

Над Северным полюсом Земли впервые обнаружен космический шторм

05.03.2021, 6:28, Новости дня
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Мощный космический шторм пронесся на высоте более ста километров над поверхностью Земли в районе Северного полюса, утверждают ученые. Ранее подобные явления они наблюдали на других планетах, среди которых Юпитер, Сатурн и Марс. А у самой Земли такой шторм зафиксирован впервые.

Данное явление удалось разглядеть при помощи космических снимков, сделанных со спутников. В частности, на них видно, что над Северным полюсом образовалось нечто вроде вихря из заряженных ионов, распространяющегося от Гренландии до Северной Америки.

Ученые связывают этот космический ураган с изменением активности Солнца. Внешне это было похоже на спиральные движения воздушных масс в нижних слоях атмосферы.



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