 

После решения ОПЕК+ нефть подорожала выше 67 долларов

05.03.2021, 4:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в четверг росла на 5%, до 67,31 доллара, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, рост цен на сырье в связи с решением ОПЕК+ свидетельствует о восстановлении рынка.

«Сегодня мы видели, что цены на нефть выросли почти на 5% в результате тех решений, которые были приняты только что в рамках заседания ОПЕК+», – передает его слова РИА «Новости».

«Я думаю, что такое восстановление цен говорит об оптимизме, о том, что все-таки рынок постепенно восстанавливается», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

В четверг ОПЕК+ согласовал добычу нефти РФ и Казахстана в апреле на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно, при этом для остальных стран-участников альянса условия добычи остаются неизменными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Пионтковский: Лукашенко должен улететь на встречу со своей судьбой в Москву (Ростов) навсегда

06.10 / ФСБ задержала российского военного за передачу секретных сведений Эстонии

22.09 / В Госдуме сравнили выступления Путина и Трампа в ООН

01.03 / Дебютировал новый кроссовер Haima 6P

02.09 / Экс-премьер Украины угодил на «Миротворец» за «отрицание российской агрессии»

28.10 / Facebook и Twitter принимают новые меры, чтобы «обезопасить» выборы в США

18.12 / После борьбы с болезнью скончался актер из “Звездных войн” Буллок

06.07 / Енин о крушении самолета МАУ: Не исключено, что раньше или позже придется пойти в суд ООН

05.09 / У космонавтов нашли изменения в мозге

22.02 / Boeing посоветовала приостановить полеты своих лайнеров серии 777

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска