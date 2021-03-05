После решения ОПЕК+ нефть подорожала выше 67 долларов

05.03.2021, 4:56, Новости дня

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Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в четверг росла на 5%, до 67,31 доллара, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, рост цен на сырье в связи с решением ОПЕК+ свидетельствует о восстановлении рынка.

«Сегодня мы видели, что цены на нефть выросли почти на 5% в результате тех решений, которые были приняты только что в рамках заседания ОПЕК+», – передает его слова РИА «Новости».

«Я думаю, что такое восстановление цен говорит об оптимизме, о том, что все-таки рынок постепенно восстанавливается», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

В четверг ОПЕК+ согласовал добычу нефти РФ и Казахстана в апреле на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно, при этом для остальных стран-участников альянса условия добычи остаются неизменными.