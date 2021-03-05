В российских регионах увеличилось число погибших при пожарах

05.03.2021, 4:56, Новости дня

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Число погибших при пожарах с начала 2021 года выросло в более чем половине регионов РФ по сравнению с минувшим годом, наибольший рост числа жертв пожаров зафиксирован в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что с начала 2020 года «рост количества погибших при пожарах людей отмечается в 48 субъектах России», наибольший рост зафиксировали на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, передает ТАСС.

Отмечается, что в этих регионах в феврале и январе наблюдались аномальные морозы.

По данным МЧС, 92% от общего количества жертв пожаров погибли в результате возгораний в жилом секторе, «почти четверть всех пожаров в жилье происходит из-за неосторожного обращения с огнем».

Среди других основных причин пожаров в жилых домах в министерстве назвали аварийный режим работы электрического оборудования и электросетей – из-за этого возгорания происходят в 35% случаев.

Также причиной более 34% пожаров становится нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Например, только в январе 2021 года в России произошло более 21 тыс. пожаров, при этом погибли 1 ты. 184 человека, в том числе 38 детей.

Ранее пожар произошел в Торопецком психоневрологическом интернате под Тверью, погибли два человека. До этого при пожаре в Новосибирске погибли трое детей, также при пожаре в Новой Москве погиб ребенок.