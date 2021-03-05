В РФ стартует проект по созданию межпланетной станции «Венера-Д»

05.03.2021, 4:48, Новости дня

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Как сообщили в Институте космический исследований, РФ снова планирует полет на Венеру. Ранее подобны проект осуществлялся еще во времена СССР. Теперь же дан старт проектированию новой межпланетной космической станции с характерным названием «Венера-Д».

В данный момент создан уже концепт космического корабля. Также «Роскосмос» начал заключать договоры с порядчиками, которые должны произвести те или иные узлы межпланетной станции.

По предварительным данным, станция должна отправиться в полет в 2029 году. Но это будет только первый шаг в масштабной программе по изучению Венеры, отмечают представители «Роскосмоса». Напомним, что Венера является второй от солнца планетой, расположенной между Меркурием и Землей.