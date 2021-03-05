В Греции произошло землетрясение

05.03.2021, 4:06, Новости дня

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Рядом с греческим городом Лариса произошло землетрясение, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Магнитуда землетрясения составила 5,5, его эпицентр залегал в 26 километрах к северо-западу от города, передает РИА «Новости» со ссылкой на EMSC.

Сам город находится в 217 километрах к северо-западу от Афин. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

В среду у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.