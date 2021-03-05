Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке

05.03.2021, 4:06, Новости дня

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Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Ирак. Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – указано в сообщении на сайте РФПИ.

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. «На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. «Спутник V» уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом», – сообщил Дмитриев.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.