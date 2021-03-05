Газета сообщила о планах США по размещению ракет на островах около Китая

05.03.2021, 4:06, Новости дня

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Соединенные Штаты намерены развернуть ракеты на островах в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, сообщило японское издание «Никкэй».

Американские ракеты позволят сохранить оборонный потенциал войск США в случае атаки КНР, говорится в документе о финансировании, направленном командованием ВС США в регионе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение газеты.

Военные США планируют разместить ракеты «земля – корабль» дальностью до 200 километров, также рассматривается вариант развертывания ракет средней дальности. Всего на это планируется потратить за шесть лет порядка 27,3 млрд долларов.