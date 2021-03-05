Рябошапка о Венедиктовой: Человек, у которого в сознании прокуратура – это “око государево”, считает, что журналистов нужно преследовать

05.03.2021, 0:34, Новости дня

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Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не считает правильным решение нынешней главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой подать иск против журналистки Янины Соколовой и гостя ее эфира – внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко.

Об этом Рябошапка сказал в комментарии “4 каналу” 4 марта.

Соколова накануне сообщила, что Венедиктова подала против нее, “4 канала” и Шевченко гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Генпрокурор хочет опровергнуть информацию, озвученную в программе “Соромно”, которая вышла в эфир 20 января 2021 года.

“Видите, человек у которого в голове, в сознании прокуратура – это “око госуарево”, считает, что журналистов нужно преследовать. И избрала такой способ обращения со СМИ. Я не считаю это правильным. Я считаю, что прокурор генеральный фактически является лицом политическим и в данном случае она просто не имеет права таким способом вести себя со средствами массовой информации”, – сказал Рябошапка.

В ходе беседы с Соколовой агент НАБУ рассказывал о взятке в $6 млн за закрытие производства, в котором фигурирует экс-министр экологии Николай Злочевский. Шевченко, который принимал участие в операции по задержанию фигурантов дела о взятке. Обвинил Венедиктову в получении взятки от Злочевского.

В НАБУ заявляли о “беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева” по делу о взятке в $6 млн, в ОГП заявление бюро назвали непрофессиональной риторикой.

Злочевского подозревают в том, что он в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовал подкуп руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы те закрыли уголовное производство в отношении него. Правоохранители разоблачили Злочевского, а в декабре завершили расследование. В НАБУ считают, что полученных доказательств достаточно для передачи дела в суд, сейчас с материалами работает сторона защиты.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации “Цензор.НЕТ”, деньги должны были стать “благодарностью” за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО “Реал Банк”. Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко – должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе “за хлопоты”.

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации “Цензор.НЕТ”, экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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