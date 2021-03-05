Стоматолог из Ровно, которую подозревают в избиении детей, не имела лицензии на работу с детьми – Минздрав

05.03.2021, 0:34, Новости дня

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Подозреваемая в избиении детей детский стоматолог Инна Кравчук работала без лицензии. Об этом говорится в ответе Минздрава Украины на депутатское обращение нардепа от “Европейской солидарности” Яны Зинкевич, которая опубликовала документ в Facebook.

В ходе проверки в Минздраве установили, что по данным лицензионного реестра Минздрава, у Кравчук как физического лица – предпринимателя нет разрешения на хозяйственную деятельность по медицинской практике по специальности “детская стоматология”.

В ведомстве также отметили, что для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. 19 февраля министерство обратилось в Государственную регуляторную службу для согласования этой проверки.

“Сколько еще таких неопределенных личностей на медицинских должностях, о которых мы не знаем и которые не поддаются контролю соответствующих служб?.. Этот ужасный инцидент должен стать катализатором к изменению всей системы. Иначе последствия могут быть гораздо тяжелее”, – написала Зинкевич.

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/2700512283502689

По данным на сайте Минздрава, лицензия Кравчук выдана в декабре 2020 года по специальности “стоматология”.

Скандал с участием дантистки начался после того, как две женщины обратились в полицию с жалобами на нее: у детей после визита к Кравчук были травмы. Одному ребенку восемь лет, второму – пять.

В интернете было опубликовано старое видео из ровенской клиники “Голливуд” (Кравчук уволили из нее еще до скандала, сейчас у нее своя клиника Only Kids), на котором врач трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею. Видео получило широкий резонанс.

После этого в полицию обратились родители еще троих детей в возрасте от трех до шести лет.

18 февраля Кравчук сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 126 (умышленное нанесение легких телесных повреждений и побои) Уголовного кодекса Украины. Также проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Врач вину не признает.

22 февраля суд в Ровно избрал Кравчук меру пресечения в виде личного обязательства.

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