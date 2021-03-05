Зеленский подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки

05.03.2021, 0:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1217-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме”, который предусматривает переход на электронные трудовые книжки.

Зеленский вернул в Раду подписанный закон 4 марта, свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта № 3623.

Проект закона был зарегистрирован 10 июня 2020 года, в первом чтении он был принят 2 сентября, во втором – 5 февраля 2021-го.

Закон предусматривает пятилетний переходный период, в течение которого в госреестр необходимо внести информацию из бумажных трудовых книжек (в этот период будут применяться как бумажные, так и электронные трудовые книжки).

Данные из трудовых книжек в госреестр должны вносить сотрудники и работодатели с применением цифровой подписи. После внесения данных в реестр бумажную трудовую книжку должны выдать работнику под подпись как официальный документ.

Также закон предусматривает автоматическое назначение пенсий без обращения человека, при этом гражданин имеет право отсрочить дату выхода на пенсию.

Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, сообщила пресс-служба президента.

“Изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании (квалификации), которое имеет работающее население и которое получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям. Также устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ”, – отметили в Офисе президента.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—