В Чехии впервые с начала пандемии от COVID-19 умер ребенок
05.03.2021, 0:34,
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В феврале в Чехии зафиксировали первую детскую смерть от коронавируса с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщил чешский портал Novinky.
По информации сайта, речь идет о восьмилетней девочке, которая скончалась в Пльзеньском крае. Ребенок, судя по данным минздрава Чехии, умер 22 февраля.
О сопутствующих заболеваниях у ребенка чиновники не сообщили.
По информации Всемирной организации здравоохранения, дети и подростки подвержены низкому риску инфицирования, а когда они заболевают, болезнь чаще всего протекает в легкой форме.
“В то же время некоторые дети и подростки тяжело переносят эту болезнь, и у нескольких из них она закончилась летальным исходом”, – отметили в ВОЗ.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии на 4 марта коронавирус подтвердили у 1,284 млн человек, 21,128 тыс. пациентов умерли, более 1,104 млн выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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