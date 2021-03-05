В Чехии впервые с начала пандемии от COVID-19 умер ребенок

05.03.2021, 0:34, Новости дня

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В феврале в Чехии зафиксировали первую детскую смерть от коронавируса с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщил чешский портал Novinky.

По информации сайта, речь идет о восьмилетней девочке, которая скончалась в Пльзеньском крае. Ребенок, судя по данным минздрава Чехии, умер 22 февраля.

О сопутствующих заболеваниях у ребенка чиновники не сообщили.

По информации Всемирной организации здравоохранения, дети и подростки подвержены низкому риску инфицирования, а когда они заболевают, болезнь чаще всего протекает в легкой форме.

“В то же время некоторые дети и подростки тяжело переносят эту болезнь, и у нескольких из них она закончилась летальным исходом”, – отметили в ВОЗ.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии на 4 марта коронавирус подтвердили у 1,284 млн человек, 21,128 тыс. пациентов умерли, более 1,104 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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