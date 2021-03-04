Сотрудника госдепа сняли с должности за оскорбление Байдена

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04.03.2021, 23:56, Новости дня
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Отвечавшего за безопасность американских дипломатов в Афганистане работника Госдепа США ника Сабруно отстранили от работы после оскорблений в адрес президента Джо Байдена.

Сабруно написал в Facebook пост после поражения Дональда Трампа на выборах в ноябре, в котором оскорбительно отозвался о Байдене и о вице-президенте Камале Харрис, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Печальный день для американской истории. Мошеннические выборы, после которых к власти пришли сенильный идиот (Джо Байден) и женщина (Камала Харрис), которая заявляет, что она черная, хотя на самом деле такой не является», – говорилось в заявлении Сабруно.

Американский посол в Кабуле Росс Уилсон, узнав о ситуации, заявил, что этот работник госдепартамента потерял его доверие. После этого Сабруно отправили в Вашингтон.

Источники телеканала сообщили, что сотрудник все еще числится в госдепе, но не занимает определенной должности.



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