Педан, Руслана и стронгмен Конюшок вакцинировались от коронавируса в прямом эфире

04.03.2021, 23:44, Новости дня

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Пять украинских медиков и пять известных украинцев, которые согласились популяризировать вакцинацию против коронавируса, 4 марта получили прививки от COVID-19 в прямом эфире программы “Право на владу” телеканала “1+1”. Трансляция ведется Facebook.

Приглашенная в студию медсестра вакцинировала украинскую певицу Руслану, ведущего Александра Педана, ведущую программы “Право на владу” Наталью Мосейчук, президента Федерации стронгменов Украины Сергея Конюшка. Прививки также получили инфекционист Екатерина Булавинова, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Через 28 дней вакцинированные получат вторую дозу индийской вакцины Covishield.

“Тут не о чем спорить, просто надо делать прививку. Это вопрос нашей жизни и безопасности. Я это сделала по двум причинам. Это моя ответственность перед семьей. Я дала себе установку не заболеть и сделала это”, – сказала Руслана.

Певица добавила, что вторая причина – желание вернуться к концертной жизни. По ее словам, чем больше людей сделают прививки, тем быстрее украинцы перестанут бояться эпидемии. Руслана пообещала 28 дней сообщать в соцсетях о своем самочувствии после вакцинации.

Конюшок сообщил, что переболел коронавирусом, но несмотря на это, принял решение вакцинироваться. По словам Булавиновой, она и Дубров также перенесли COVID-19 несколько месяцев назад.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/3708853709195723/

По состоянию на утро 4 марта в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 9568 человек.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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