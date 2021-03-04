НБУ повысил учетную ставку, Шмыгаль объявил о третьей волне пандемии в Украине. Главное за день

04.03.2021, 23:44, Новости дня

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В Украине началась третья волна коронавируса, возможен новый локдаун

За сутки 3 марта в Украине подтвердили наибольшее в 2021 году число новых случаев COVID-19 – 10 057. В Ивано-Франковске официально подтвердили два случая инфицирования “британским” штаммом коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса и в связи с этим не исключено введение нового локдауна.

Минздрав сегодня обновил карантинное зонирование: в список “красных” областей к Ивано-Франковской и Черновицкой добавили Житомирскую. В “оранжевой” зоне – девять регионов страны.

Хроники вакцинации

За сутки 3 марта в стране прививки от коронавируса получили 2680 человек (к концу недели Минздрав планирует выйти на показатель в 10 тыс. прививок в сутки), всего за неделю с момента начала кампании первую дозу вакцины получили 9568 украинцев.

Побочные эффекты проявились “чуть более” чем у 1% вакцинированных (126 случаев), один случай стал причиной госпитализации, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

Глава Минздрава Максим Степанов поехал в Винницкую область, где пообщался с врачами, он говорит, что сообщения о нежелании медиков прививаться – фейки. Сами врачи запустили флешмоб #ялікарявакцинуюсь, чтобы показать пример коллегам и пациентам.

Санкции ЕС против Януковича продлили, но двух человек из списка исключили

Евросоюз продлил еще на год срок действия индивидуальных санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив из списка двух человек. Имена этих людей не назвали, но по данным редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, ограничения не продлили против бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

НБУ повысил учетную ставку

Национальный банк Украины впервые с июня 2020 года решил повысить учетную ставку. Более 10 месяцев она была на уровне исторического минимума – 6%. Сегодня регулятор повысил ставку до 6,5% годовых.

НБУ прибег к такому шагу, поскольку в стране ускорилась инфляция, заявил в комментарии изданию “ГОРДОН” старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

Рада отказалась легализировать оборот оружия

Верховная Рада не поддержала законопроект об обороте огнестрельного оружия и отказалась отправлять документ на повторное первое чтение или доработку. Также парламент отклонил и альтернативные законопроекты.

Премьер Словакии извинился за “шутку” о Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игор Матович, который 2 марта шутя заявил, что в обмен на препарат от COVID-19 “Спутник V” пообещал РФ Закарпатскую Украину, в Twitter принес извинения украинцам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что такие “шутки”, как у Матовича, нельзя прощать.

“Но для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и поэтому министр иностранных дел сразу принес извинения от имени государства, сегодня утром извинился и премьер-министр Словакии, он сделал это публично”, – отметил украинский министр.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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