 

Рядом с Новой Зеландией произошло землетрясение

04.03.2021, 22:46, Новости дня
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Неподалеку от Кермадекского архипелага, входящего в Новую Зеландию, зафиксировано землетрясение магнитудой 8,0, сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в Тихом океане, очаг залегал на глубине в 10 километров, передает ТАСС со ссылкой на службу. Около эпицентра землетрясения нет населенных пунктов.

За последние дни произошло сразу несколько землетрясений. В среду у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. В четверг вечером в Греции также произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,5.

До этого сообщалось, что на Камчатке начался выброс вулканических бомб.



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