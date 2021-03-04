MSNBC – нападение на базу ВВС в Ираке могло быть ответом Байдену

04.03.2021, 18:54, Новости дня

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Авиабаза Айн аль-Асад, где находятся американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу вскоре после первой военной операции администрации Джо Байдена. Как передаёт MSNBC, основными подозреваемыми пока являются проиранские вооружённые формирования.

Сегодня утром у нас экстренная новость из Ирака. Десять ракет было выпущено по иракской военной базе, где находятся силы коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами. Очередное нападение в этой стране произошло за считанные дни до запланированного визита Папы Римского. База ВВС к северо-западу от Багдада была атакована в 7:20 по местному времени. Ответными мерами и расследованием занимаются иракские силы безопасности.

Обратимся к зарубежному корреспонденту NBC News Мэтту Брэдли. Что ещё нам известно, Мэтт?

МЭТТ БРЭДЛИ, зарубежный корреспондент NBC News: Не так уж много, Мика. Как вы отметили, это произошло всего пару часов назад. От иракских военных мы слышали, что десять ракет типа «Град» было выпущено по базе ВВС Айн аль-Асад — это огромная база, где раньше, во времена американских оккупационных сил, было очень много американских военных. Потом американские войска снова прибыли туда для войны с ИГ*.

С тех пор их численность там сокращалась, и сейчас на этой базе гораздо меньше американских войск, войск коалиции. Значительная их часть переместилась на север, в Эрбиль. Но они всё равно там есть. Множество дронов, которые можно использовать для наблюдения за действиями ИГ и поддерживаемых Ираном вооружённых формирований, очень свободно действующих в Ираке. В ближайшие дни они и будут основными подозреваемыми.

У нас нет информации о каких-либо потерях, никаких конкретных цифр. Но агентство «Франс Пресс» (AFP) сообщает, что погиб по меньшей мере один гражданский подрядчик. Неясно, гражданином какой страны он был. Но эта атака, вероятнее всего, была ответом на американскую атаку 26 февраля — тогда администрация Байдена предприняла первые реальные усилия, первые реальные военные действия за рубежом, решив атаковать позиции у сирийско-иракской границы и убив некоторое количество участников вооружённых формирований.

И теперь мы слышим… Сегодня утром Папа Римский заявил, что не отменяет свой визит, который начнётся в пятницу. Ранее, конечно, беспокойство внушал COVID, а теперь — проблемы с безопасностью.

Дата выхода в эфир 03 марта 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.