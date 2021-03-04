Подросток из Пермского края арестован по обвинению в убийстве семьи

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04.03.2021, 18:36, Новости дня
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Следственные органы СУ СК по Пермскому краю предъявили подростку обвинение в убийстве собственной семьи, несовершеннолетний арестован, сообщила пресс-служба ведомства.

«Несовершеннолетнему жителю п. Октябрьский Пермского края предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,в,д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и боле лиц, малолетнего, с особой жестокостью). По существу предъявленного обвинения он дал признательные показания. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами Следственного комитета, заключив обвиняемого под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что подростку будет также назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края молодой человек зарубил топором членов своей семьи. После этого подросток скрылся, уехав из региона на такси.

Подростка задержали в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью». 

По данным СК, подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом он назвал «семейные конфликты».



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