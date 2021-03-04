Политолог: Волонтеры могут стать новыми лицами в будущей Госдуме

04.03.2021, 18:36, Новости дня

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«Молодые должны идти в политику. Ведь именно за ними будущее. Я даже думаю, что следующая Госдума, и не только фракция «Единой России», будет сильно моложе, чем нынешний состав», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он оценил призыв президента Путина к волонтерам активно участвовать в политике и в частности, в сентябрьских выборах.

«Вот этот тренд, – чтобы в кандидаты на депутатский мандат в Госдуме выдвигались бы люди уже вполне состоявшиеся, если не пенсионного, то предпенсионного возраста, – сейчас меняется. Появляются новые лица. РФ – все-таки страна молодая. Несмотря на нашу тысячелетнюю историю, мы остаемся страной, я бы сказал, бодрой, «весенней». Те вызовы и задачи, которые стоят перед страной, требуют молодой энергии, хотя, безусловно, она должна опираться на опыт предыдущих поколений», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Политолог обратил внимание на то, что волонтеры могут стать новыми лицами в Госдуме. «Ведь это самая активная часть молодежи, та часть молодежи, которая совершенно бескорыстно участвует в кампании помощи пострадавшим от пандемии людям. Это та часть молодежи, которая уже проявила себя, завоевала определенный авторитет. Это очень ценное качество. Многих из таких добровольцев уже узнают в лицо на улице. Это та свежая кровь в политике, которой нам не хватало», – резюмировал собеседник.

Мартынов также обратил внимание на тот факт, что Путин на встрече с активом движения «Мы вместе» отдельно упомянул «Единую Россию», когда обещал порекомендовать лидерам разных политических сил пополнить свои избирательные списки молодыми волонтерами. «Это был важный сигнал. Путин дал понять, что остается моральным лидером этой партии. Он ее когда-то основал и до сих пор внимательно следит за тем, как партия развивается, как она сейчас омолаживается, как формируется состав кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и в региональные парламенты», – заключил Мартынов.

В четверг президент Владимир Путин провел встречу с добровольцами, участвующими в акции «Мы вместе». В ходе встречи один из ее участников высказал мнение, что на всех уровнях власти должно быть больше волонтеров, передает РИА «Новости». «По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, – ответил Путин. – И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион».

В РФ в этом году пройдут выборы не только в Государственную думу, но и в парламенты в 39 субъектах федерации, напомнил глава государства. «Разумеется, я всячески поддерживаю эту идею и переговорю и с руководством «Единой России» и готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров политических для того, чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное», – сказал Путин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже пригласил добровольцев принять участие в предварительном голосовании своей партии. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, на котором активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты, отметил Турчак.

«В период пандемии «Единая Россия» развернула широкую и эффективную волонтерскую сеть. Многие наши товарищи помогали врачам, престарелым, тем, кто входит в группы риска, отложив свои политические планы на потом. Я искренне благодарен тем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Безусловно, наши двери открыты для них. Будем рады видеть волонтеров, общественников, сторонников президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку – поможем, подскажем, поддержим», – цитирует секретаря Генсовета сайт «Единой России».

Предварительное голосование «Единой России» пройдет 24-30 мая по так называемой «первой модели» – это самая открытая форма процедуры. Выбрать потенциальных кандидатов от партии в парламент смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.