Возбуждено дело против подозреваемого в подготовке теракта жителя Калининградской области

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04.03.2021, 18:36, Новости дня
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Против жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики, возбуждено уголовное дело, сообщили региональном управлении УФСБ России.

«Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что источник пояснил, отметив, что теракт подозреваемый готовил на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области.

Ранее сообщалось, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала «ненависть к действующей власти». Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области называл себя смертником.



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