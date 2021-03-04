Euronews – в Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек

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04.03.2021, 18:04, Новости дня
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Восемь жителей шведского города Ветланда получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Как передаёт Euronews, злоумышленник был задержан. Возбуждено дело о покушении на убийство, полиция проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего.

Восемь жителей города Ветланда, расположенного в южной Швеции, получили в среду ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Злоумышленник был задержан. Полиция возбудила дело о покушении на убийство и проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего. Сам он находится в больнице, так как получил ранение при задержании.

ЙАН ЙОХАНССОН, член городского совета: Я считаю, что случившееся в нашем городке – большая трагедия. Я не верю своим глазам, настолько это ужасно. Я потрясён. Мне звонили знакомые и сказали, что боятся выйти из дома по делам. Это ненормально.

Восемь пострадавших получили ранения разной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Полиция оцепила пять мест, связанных с совершением преступления.

Дата выхода в эфир 03 марта 2021 года.



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