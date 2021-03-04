 

Кислород исчезнет из земной атмосферы через один миллиард лет

04.03.2021, 17:12, Новости дня
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Молекула О2 может вовсе исчезнуть из воздуха через один миллиард лет. К такому выводу пришли ученые из университета Тохоку (Япония). Причиной тому станет не загрязнение атмосферы и не деятельность человечества, если таковое, конечно, доживет до того катастрофического периода.

Главным фактором, который приведет к исчезновению молекулярного кислорода из земной атмосферы, станет изменившаяся активность Солнца. Как известно, кислород в атмосфере образуется благодаря процессу фотосинтеза, который, в свою очередь, напрямую зависит от интенсивности солнечного излучения. Если оно значительно выше или ниже, этот важный для всех живых организмов процесс просто прекратится.

В какой-то момент кислород исчезнет. Зато атмосфера наполнится метаном, считают ученые. Его концентрация может увеличиться в 10 тысяч раз по сравнению с текущим уровнем.  



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