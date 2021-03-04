Президент Евросовета Мишель: До конца марта ЕС обсудит новые санкции против России

04.03.2021, 16:18, Новости дня

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что до конца марта в Европейском союзе планируют снова обсудить отношения с Россией. Об этом он сказал в интервью “Общественному”.

Он напомнил, что на прошлой неделе в ЕС на уровне министров приняли решение о новых санкциях против РФ. В этот раз обсуждение пройдет на уровне Европейского совета, участие примут все 27 его членов.

“Мы знаем, что ситуация серьезная… в конце марта у нас снова будет дискуссия относительно санкций против России. Мое впечатление, что все понимают, в насколько трудном положении Украина”, – отметил он.

Мишель еще раз подчеркнул, что в ЕС понимают – Россия не посредник в конфликте, а одна из его сторон.

“Россия нас не пугает. Мы будем поддерживать все политические и дипломатические попытки в обеспечении прогресса и безопасности”, – пообещал глава Европейского Совета.

Мишель добавил, что во время визита в Украину посетил Донбасс, в том числе контрольно-пропускной пункт “Счастье”. По его словам, он ощутил “атмосферу войны”, но его поразило качество инфраструктуры на линии разграничения.

“Я увидел, что есть проект по инфраструктуре на базовом уровне, предоставлению административных услуг. Это хорошие дороги, это хороший проект, поэтому мы готовы предоставить больше средств именно на то, чтобы ситуация для населения там ежедневно улучшалась”, – отметил он.

2 февраля ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников: генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Следом за ЕС санкции ввели и США. Кроме Краснова и Калашникова, под них попали директор ФСБ Александр Бортников, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и два замминистра обороны.

Новые санкции в ЕС и США объясняют ситуацией с отравлением и преследованием российского оппозиционера Алексея Навального. США также продлили на год санкции, введенные против РФ в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.

В МИД РФ заявили, что Белый дом “пытается культивировать образ внешнего врага” и довел двусторонние отношения “до точки полного замерзания”, а также пообещали ответить на санкции, не обязательно симметрично.

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