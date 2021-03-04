Разыскивается миллионер из Ярославской области

04.03.2021, 15:06, Новости

Теги: Праздник, Развлечения, Телевидение

По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года в прямом эфире НТВ, в Ярославской области 5 жителей выиграли по 1 миллиону рублей. Однако за оформлением выигрыша на данный момент обратились только четверо новоиспеченных лотерейных миллионеров.

Напомним, что в праздничном тираже «Русского лото» впервые в истории государственных лотерей была разыграна тысяча призов по одному миллиону рублей. Данный вариант распределения части призового фонда – миллиарда рублей – выиграл во всенародном голосовании. Это уникальный случай в российской и мировой лотерейной истории, когда судьбу главного приза определили сами участники путем голосования.

Таким образом, в праздничном тираже была разыграна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер.

Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Проверить результаты тиража и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.

– Наибольший процент обратившихся новоявленных миллионеров пришелся на первые две декады января. В целом это обычная ситуация, когда победители обращаются за выигрышем через месяц или даже позже. Когда мы интересуемся у победителей, почему они обращаются не сразу, то самые популярные причины это: выбирали способ оформления — отправка документов по почте или личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Также среди распространенных ответов – случаи, когда победители вспоминали о билетах не сразу. Поэтому мы призываем участников новогоднего розыгрыша «Русского лото» не затягивать и проверить свои билеты. Впрочем, у победителей еще есть время: за выигрышем можно обратиться в течение полугода, а по уважительной причине – еще в течение трех лет. После чего невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет Российской Федерации, – говорит операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Все лотереи в России с 2014 года – государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором Федеральной налоговой службы и на основании Распоряжений Правительства РФ в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ на эти цели на конец 2020 года составил почти 15 миллиардов рублей. Общий объем отчислений и сборов в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности на конец 2020 года превысил 29 миллиардов рублей.

Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более 1 миллиона рублей, приблизилось к 6 тысячам. Каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров, а ежедневно выигрывают 650 тысяч билетов. Совокупный объем разыгранных выигрышей в лотереях к началу 2021 года превысил 130 миллиардов рублей, за 2020 год общая сумма разыгранных выигрышей превысила 30 миллиардов рублей.