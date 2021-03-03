Японский миллиардер объявил о наборе команды из восьми человек для полета на Луну

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03.03.2021, 11:14, Новости дня
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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне. Об этом он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале 3 марта.  

В этом путешествии, по словам Маэдзавы, примут участие 10–12 человек, со своей стороны он пригласил восьмерых. Полет состоится в 2023 году. Для участия в конкурсе желающий должен соответствовать двум условиям. Первое из них – рассказать о своей деятельности и объяснить, как полет на Луну поможет ему сделать нечто большее для общества. Второе условие – он должен быть готов к работе в команде и поддерживать ее членов.

Маэдзава пообещал оплатить билеты на полет.  

Маэдзаве 45 лет. Он основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года предприниматель решил продать большую часть своей доли Yahoo Japan, тогда сумма сделки составляла $3,7 млрд, отметило РБК. В рейтинге самых богатых японцев 2020 года, по версии Forbes, Маэдзава занял 23-е место. Журнал оценил его состояние в $2 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он занимает 1135-е место. 

В середине января прошлого года Маэдзава, заявил, что ищет спутницу жизни, готовую составить ему компанию в этом туре. Миллиардер сообщил, что готов рассматривать кандидатуру одинокой женщины в возрасте 20 лет и старше, которая обладает яркой индивидуальностью и “всегда позитивна”.

За две недели заявки на участие в конкурсе направили почти 28 тыс. женщин. Впоследствии Маэдзава отменил набор и извинился за свое “эгоистичное решение”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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