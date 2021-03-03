 

ОАЭ будут инвестировать в добычу полезных ископаемых в Украине

03.03.2021, 11:14, Новости дня
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Визит украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты во главе с президентом Владимиром Зеленским прошел успешно. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет UNN.

По его информации, работы в рамках реализации достигнутых договоренностей между сторонами уже начинаются. 

Жовква отметил, что во время визита в ОАЭ  было подписано 18 межправительственных соглашений и меморандумов о перспективах инвестиционного сотрудничества между представителями крупного украинского бизнеса в различных сферах (от энергетики до промышленности) с инвестиционной компанией Mubadala.

В составе украинской делегации был соучредитель корпорации АТБ и глава группы компаний BGV Group Геннадий Буткевич. В комментарии UNN он сообщил, что BGV Group подписала с Mubadala меморандум, который предусматривает изучение возможностей для сотрудничества компаний в отрасли добычи полезных ископаемых и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

“Крупный бизнес ОАЭ очень заинтересован участвовать своим капиталом в разработке украинских месторождений и добыче полезных ископаемых”, – сказал бизнесмен.

Зеленский 13–15 февраля находился с официальным визитом в ОАЭ. 14 февраля он обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Стороны подписали ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Также были подписаны меморандумы с инвестиционным фондом Mubadala из Абу-Даби, предусматривающие участие представителей ОАЭ в программе приватизации государственной собственности в Украине. Стороны также подписали документы в военной и аграрной сферах, сообщили в Офисе президента Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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