 

Стали известны подробности гибели олимпийского чемпиона Блинова

03.03.2021, 8:51, Новости дня
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Победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов замерз насмерть, не добравшись до своего дома из-за сильнейших снегопадов, рассказал друг погибшего Александр Евдокимов.

Блинов перестал выходить на связь с родными с 9 февраля. 2 марта тело мужчины обнаружили неподалеку от его дома на территории конноспортивного комплекса около деревни Андреевское в Подмосковье, передает «Московский Комсомолец».

По словам Евдокимова, что в день пропажи спортсмен ездил по делам в Можайск: «Зашел в банк, оттуда, сняв деньги, отправился в супермаркет. Судя по кадрам видео, он уже после выхода из магазина был не совсем в хорошем состоянии».

Домой спортсмен возвращался на такси, при этом водитель высадил его за полкилометра от дома, так как из-за снежных заносов машина не могла проехать дальше.

Пройти это расстояние Блинову не удалось, в результате его тело обнаружили в глубоком снегу неподалеку от конюшни в 150 метрах от дома, где он проживал.

На Олимпийских играх-1980 в Москве спортсмен выиграл золото в командном троеборье и завоевал серебряную медаль в личном троеборье.



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