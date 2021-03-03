МВФ может отложить пересмотр программы сотрудничества с Украиной на лето или осень 2021-го – Bank of America

03.03.2021, 8:51, Новости дня

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Международный валютный фонда (МВФ) может отложить пересмотр программы сотрудничества с Украиной на июль – сентябрь или октябрь – декабрь 2021 года. Об этом 2 марта сообщило информагентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на Bank of America.

Благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Украина может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня. Украине потребуется совершить прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе, отметили аналитики банка.

Эксперты считают, что прогресс в реализации “маяков” МВФ может быть достигнут во время весенней сессии Верховной Рады. Это позволит добиться прорыва в переговорах к середине лета.

“Мы по-прежнему ожидаем, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы в этом году”, – указали аналитики Bank of America.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля Джерри Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия. По словам Райса, он ничего не знает о сроках дальнейших переговоров.

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