Украина отправит в Лондон 350 образцов для выявления новых штаммов COVID-19 – Степанов

03.03.2021, 0:40, Новости дня

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Украина отправит в лабораторию в Лондон (Великобритания) 350 образцов для выявления нового, более заразного, штамма COVID-19. Об этом 2 марта заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы “Хард с Влащенко”, видео опубликовано на YouTube-канале “Украина 24”.

“Для того, чтобы исследовать мутации штаммов, нужно, соответственно, разложить этот вирус, этот биоматериал, секвенирование – есть такой термин. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории, заказали соответствующее оборудование. У нас есть в Институте микробиологии, но то оборудование требует существенной модернизации, мы этим занимаемся”, – заявил Степанов.

По его словам, в клинику “Шарите” в Берлине отправляли 200 образцов. По 48 из них пришел ответ, что в Украине циркулируют “европейский”, “итальянский”, “испанский” штаммы, но мутировавшего “британского” и “южноафриканского” нет.

“Ждем остальные, кроме этих 48 образцов, и сейчас отправляем еще 350 образцов в Лондон непосредственно в лабораторию”, – отметил он.

Степанов добавил, что образцы отобрали в Ивано-Франковской области и направили в Институт микробиологии.

“Они больший срок будут делать”, – отметил глава Минздрава.

26 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в стране пока не подтверждено циркулирование “британского”, “южноафриканского” или “бразильского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 марта в Украине коронавирус подтвердили у более 1,35 млн человек, 26,2 тыс. пациентов умерли, около 1,17 млн выздоровели.

О выявлении нового типа коронавируса B.1.1.7, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

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