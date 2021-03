“Путин и Трюдо внимательно наблюдают и готовы ответить”. Соцсети обсуждают вакцинацию Зеленского

02.03.2021, 23:02, Новости дня

И украинских, и иностранных пользователи соцсетей удивил тот факт, что Зеленский для вакцинации снял рубашку.

“Почему он без рубашки”, – спрашивает пользователь Twitter с ником Nadyaa.

Erm why is he shirtless https://t.co/LVbufmeQt6

— Nadyaa * (@NadyaaAzerin) March 2, 2021

“Привет от президента Украины Владимира ‘Gun Show’ Зеленского, который благодаря этим усилиям занял первое место в рейтинге мировых лидеров без рубашки, получающих вакцины против Covid. Путин и Джастин Трюдо сказали, что “внимательно наблюдают и готовы ответить”, – иронизирует пользователь Twitter с ником Chris Pleasance.

Hello from Ukrainian President Volodymyr ‘Gun Show’ Zelensky who is has stormed to first place in the ‘shirtless world leaders getting Covid vaccines’ rankings with this effort

Putin and Justin Trudeau said to be ‘watching closely and ready to respond’ pic.twitter.com/iUM6VWXT2l

— Chris Pleasance (@chrispleasance) March 2, 2021

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to * & received by millions of people in the world. Vaccine * will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

— Закатайте рукав, будь ла…

— Ні слова більше! https://t.co/MM1hxB9ujm pic.twitter.com/AZoFtRNnPb

— TheLupul Gaming @ Home (@linerhead) March 2, 2021

1. Где маска?

2. Ждём фото с голым торсом на коне? https://t.co/Zg5tkACqW0

— ДЕЙЕНЕРИС ТАТАРИЕН (@brave__pancake) March 2, 2021

Не обошлось и без фотобаж.

