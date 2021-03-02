Москва оценила новые санкции США против России

02.03.2021, 22:42, Новости дня

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Соединенные Штаты пытаются культивировать образ врага в лице России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы.

«Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для «наказания Москвы». Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По ее словам, подобные действия лишены логики и смысла, они лишь «выхолащивают» двусторонние отношения, доведенные американской стороной до «замерзания».

Захарова добавила, что предложенный для санкций повод – «отравление» блогера Алексея Навального «боевыми химикатами» – абсурден, под этим предлогом США пытаются вмешаться во внутрироссийские дела. «Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», – указала дипломат.

Москва допускает, что администрация США не отдают себе отчета в том, что «времена давно изменились», и диктовать в современных геополитических ситуациях контрпродуктивно.

«Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у РФ с 2017 года попросту нет», – добавила Захарова.

По ее мнению, американской стороне «сложно понять иллюзорность на собственную исключительность» и смириться с этим обстоятельством.

«Расчеты навязать что-либо РФ путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, проваляться и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем», – подчеркнула она.

Захарова также назвала Вашингтон «серийным нарушителем международных договоров и соглашений» в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, что лишает США «морального права «читать нотации» другим».

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» РФ из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.