Кроссовер Dacia Duster получил спецверсию Urban

02.03.2021, 22:18, Новости дня

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Обновленный кроссовер Dacia Duster в скором времени поступит в продаже в спецверсии Urban.

Специалисты анонсировали, что новый кроссовер отличается расширенным функционалом. В частности, покупатели смогут выбрать полноприводную версию паркетника с датчиками, свидетельствующими о наклоне или спуске. Кроме того, впервые производитель применил в кроссовере Urban камеру заднего вида и датчики парковки.

Распознать модернизированный паркетник в спецверсии можно также по увеличенным колесным дискам, рейлингам и тонированным стеклам. Напомним, модель продолжат выпускать с бензиновыми и дизельными моторами, а также с передним и полным приводом. Первые продажи новинки в версии Urban начнут на немецком рынке, однако стоимость кроссовера пока неизвестна.