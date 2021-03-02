 

В ДНР заявили об отказе Киева обсуждать нарушения перемирия в Донбассе

02.03.2021, 21:52, Новости дня
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Представители Киева в подгруппе по безопасности отказались обсуждать варианты решения задач по снижению уровня эскалации на линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе Алексей Никоноров.

«Сегодня самыми важными и ключевыми вопросами являются прежде всего снижение уровня эскалации и стабилизация ситуации на линии соприкосновения, однако представители Киева отказываются обсуждать возможные варианты решения этих задач, пытаясь перевести внимание участников группы на второстепенные вопросы повестки, не связанные напрямую с режимом прекращения огня», – сказал Никоноров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он также сообщил о ежедневном росте количества разрушений из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. «На сегодняшний день мы видим эскалацию конфликта, со стороны ВФУ все чаще применяются минометы различных калибров и, как следствие, с каждым днём растет количество поврежденных домов, объектов инфраструктуры, зафиксированы ранения среди мирных жителей» – сказал представитель ДНР.

Также в СЦКК отметили, что при этом представители Киева продолжают отрицать обстрелы и «цинично» заявлять, что выполняют меры по усилению режима прекращения огня.

Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма. РФ неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и РФ в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.



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