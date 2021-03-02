Ученые усомнились в общепринятой теории возникновения континентов

02.03.2021, 21:28, Новости дня

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Международная группа ученых заявила, что проведенные недавно исследования позволяют поставить под сомнение общепринятую теорию возникновения континентов на Земле.

Напомним, что первые континенты на нашей планете образовались около трех миллиардов лет назад. О механизме их происхождения говорят сразу несколько теорий. Главная из них состоит в том, что более мелкие плиты надвигались одна на другую, образуя крупные материковые основания.

Однако в данном случае ученые исследовали изотопы разных химических элементов, что позволило лучше понять хронологию происходивших миллиарды тел назад событий. В результате общепринятая теория была опровергнута, однако пока исследователи не могут заменить ее чем-то другим.