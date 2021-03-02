Стало известно, когда в Северном Ледовитом океане окончательно исчезнет лед

02.03.2021, 21:28, Новости дня

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Сегодня таяние льдов в Северном Ледовитом океане очень беспокоит экологов и представителей других научных специальностей. Однако вскоре настанет момент, когда у Северного полюса вовсе не останется льда.

По прогнозам экспертов, уже в 2055 году воды Северного Ледовитого океана не замерзнут даже зимой. К такому выводу пришли ученые из России, Финляндии, Эстонии и Германии, проводившие совместные исследования.

О последствиях этого события сегодня можно только гадать. Самым худшим из них может оказаться полная остановка Гольфстрима, после которой глобальное потепление, скорее всего, приведет к сильному похолоданию в Западной Европе. Однако случиться это может уже к концу нынешнего столетия.