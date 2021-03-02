В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что СБУ предупредила их об угрозах вещания “Першого незалежного”

02.03.2021, 21:24, Новости дня

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Первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в комментарии “Детектор медиа” заявил, что СБУ предупредила Нацсовет об угрозах вещания “Першого незалежного”.

“Обычно Нацсовету не сообщают об изменениях в эфире, если они происходят в пределах программной концепции. У “Першого незалежного” была информационная концепция. Поэтому купив канал, нам должны были только в течение 30 дней сообщить об изменениях в структуре собственности. В нашей системе документооборота есть письмо от Службы безопасности Украины о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания “Першого незалежного” [26 февраля]. Насколько мне известно, это письмо было направлено всем службам и представителям Нацсовета”, – сказал Коваль.

По его словам, Нацсовет еще не обсуждал дальнейшую судьбу телеканала.

“Для этого мы должны собраться. У нас еще не было по этому поводу внутренних консультаций. Юридический аппарат готовит все материалы, чтобы мы могли принимать решения. Отсутствие вещания, конечно, является нарушением лицензии, но если это отсутствие вызвано большими предостережениями и вредом, то вряд ли мы имеем право наказывать за это”, – отметил Коваль.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

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