 

Галантерник раскрыл свои активы и показал, как сейчас выглядит. До этого он вел непубличный образ жизни

02.03.2021, 18:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник рассказал Forbes Ukraine, что в его бизнес-“империю” входят рынки “Привоз” и “7-й километр”, торгово-развлекательные центры City Center і City Center “Котовський”, развлекательный комплекс Аркадия Сити, галерея мафов на Старосенной площади и бутик-отель De Paris. 

Все эти объекты находятся в Одессе и бизнесмену ранее приписывали контроль над ними. По словам Галантерника его доля собственности – около 50%. Остальное принадлежит партнерам, имена которых он не раскрывает; активы оформлены на номинальных владельцев или на офшорные компании, пишет Forbes Ukraine.

Большую часть времени бизнесмен живет в Лондоне, в Одессе бывает наездами, отмечает издание. Галантерник до последнего времени вел непубличный образ жизни, в открытом доступе есть несколько его старых снимков плохого качества. Бизнесмен предоставил редакции Forbes Ukraine свое актуальное фото. 

https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/270622841245106

В рейтинге самых богатых украинцев за 2019 год, составленном журналом НВ, с состоянием $178 млн Галантерник занимал 30-е место. В рейтинге за 2020 год, опубликованном в октябре НВ оценил его активы в $160 млн (50-е место). Forbes Ukraine называет Галантерника одним из крупнейших рантье Украины, и оценивает его доход от аренды в $28 млн. 

В последний раз он появлялся на публичном мероприятии в 2010 году – на открытии кинофестиваля в Одессе, отмечает НВ. Издание называет его “серым кардиналом” Одессы. 

Супруга Галантерника – дизайнер Наташа Зинько. У пары есть сын. Они, в отличие от бизнесмена, более публичны. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В РФ повысят оклады военнослужащим

08.01 / Над Антарктидой закрылась озоновая дыра рекордных размеров

23.07 / Мужчина выстрелил из газового пистолета в женщину с ребенком в Подмосковье

02.09 / Германия заявила об отравлении Навального “Новичком”, “ковидный” антирекорд в Украине. Главное за день

17.10 / Макрон назвал терактом убийство преподавателя в пригороде Парижа

16.02 / Винник: Приходят ли мне в голову мысли заняться политикой? Приходят

28.02 / В РФ упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

30.01 / Заведениям в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января

03.11 / “Наш край” вместо “Голоса”. Политолог спрогнозировала состав Рады в случае досрочных выборов

02.03 / Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска