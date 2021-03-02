Галантерник раскрыл свои активы и показал, как сейчас выглядит. До этого он вел непубличный образ жизни

02.03.2021, 18:04, Новости дня

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Одесский бизнесмен Владимир Галантерник рассказал Forbes Ukraine, что в его бизнес-“империю” входят рынки “Привоз” и “7-й километр”, торгово-развлекательные центры City Center і City Center “Котовський”, развлекательный комплекс Аркадия Сити, галерея мафов на Старосенной площади и бутик-отель De Paris.

Все эти объекты находятся в Одессе и бизнесмену ранее приписывали контроль над ними. По словам Галантерника его доля собственности – около 50%. Остальное принадлежит партнерам, имена которых он не раскрывает; активы оформлены на номинальных владельцев или на офшорные компании, пишет Forbes Ukraine.

Большую часть времени бизнесмен живет в Лондоне, в Одессе бывает наездами, отмечает издание. Галантерник до последнего времени вел непубличный образ жизни, в открытом доступе есть несколько его старых снимков плохого качества. Бизнесмен предоставил редакции Forbes Ukraine свое актуальное фото.

https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/270622841245106

В рейтинге самых богатых украинцев за 2019 год, составленном журналом НВ, с состоянием $178 млн Галантерник занимал 30-е место. В рейтинге за 2020 год, опубликованном в октябре НВ оценил его активы в $160 млн (50-е место). Forbes Ukraine называет Галантерника одним из крупнейших рантье Украины, и оценивает его доход от аренды в $28 млн.

В последний раз он появлялся на публичном мероприятии в 2010 году – на открытии кинофестиваля в Одессе, отмечает НВ. Издание называет его “серым кардиналом” Одессы.

Супруга Галантерника – дизайнер Наташа Зинько. У пары есть сын. Они, в отличие от бизнесмена, более публичны.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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