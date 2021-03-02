Тесты на COVID-19 и пятидневная изоляция. Организаторы “Евровидения 2021” озвучили новые правила проведения конкурса

02.03.2021, 17:14, Новости дня

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В 2021 году международный песенный конкурс “Евровидение 2021” будет проведен по новым правилам. Об этом 2 марта сообщается на официальном сайте организаторов конкурса.

Отмечается, что изменения были внесены с учетом эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. В первую очередь они коснулись участников конкурса – им необходимо будет за пять дней до вылета в Нидерланды соблюдать карантин, а во время прибытия иметь при себе отрицательные результаты теста на COVID-19. Анализы на коронавирус необходимо сдать не позднее чем за 72 часа до вылета.

Участникам делегаций во время прибытия в Нидерланды запрещается покидать отель. Исключением является посещение репетиций и других организационных мероприятий.

Также на территории арены Ahoy будет организовано помещение для регулярного тестирования всех участников конкурса, включая артистов, персонал и представителей прессы.

При этом на концертной площадке смогут присутствовать не более 500 журналистов, а еще 1 тыс. сможет работать онлайн в пресс-центре.

В заявлении организаторов не указано, будут ли во время проведения конкурса в зале присутствовать зрители.

Весной 2020 года организаторы “Евровидения”, проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней “Шум”.

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