 

Следом за Clubhouse. В Instagram появились “комнаты” для прямых эфиров

02.03.2021, 17:14, Новости дня
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Соцсеть Instagram представила новую функцию Live Rooms – “комнаты”, дающие возможность выходить в прямой эфире одновременно четырем людям. Об этом говорится в сообщении соцсети от 1 марта в ее официальном блоге.

В Instagram и раньше можно было вести совместную прямую трансляцию, но только не более, чем двум людям.

Чтобы создать “комнату”, нужно зайти во вкладку с камерой, выбрать прямой эфир, ввести название и добавить участников – либо всех сразу, либо по мере необходимости во время трансляции.

Такое нововведение в Instagram появилось после того, как стала набирать популярность соцсеть Clubhouse, в которой также есть “комнаты” на различные темы с количеством спикеров более 10 человек и числом слушателей до 8 тыс. пользователей.

Пока что Clubhouse официально работает только на платформе iOS и доступен по приглашениям, но разработчики уже ведут работу над Android-версией приложения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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