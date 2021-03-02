 

Российские ученые рассказали, почему электронные гаджеты негативно влияют на психику детей

02.03.2021, 14:48, Новости дня
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Российские ученые провели рад исследований и доказали, что длительное ежедневное использование детьми электронных гаджетов негативно влияет на их психику. Особенно это касается устройств с экранами, на которых транслируются различные изображения, уточняют в МГПУ.

Ранее все опасались, что длительное сидение у экранов сопровождается малоподвижным образом жизни, что ведет к развитию различных недугов. Однако проблема намного серьезнее.

Дело в том, что ребенок, который постоянно находится под влиянием развлекательного контента, может отставать в психическом и умственном развитии. Часто именно гаджеты ответственны за задержку развития памяти, речевого аппарата, а также рассеянное внимание.



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