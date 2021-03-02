 

Катастрофический рост заболеваемости коронавирусом в Чехии вызван множеством мелких ошибок

02.03.2021, 14:00, Новости дня
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Пока во всём мире идёт снижение заболеваемости коронавирусом и постепенное смягчение ограничений, в Чехии заражаемость приближается к рекордным для страны значениям, пишет CNN. По мнению экспертов, причиной тому являются множество мелких ошибок, допущенных правительством, таких как отмена масочного режима летом, открытие магазинов перед Рождеством и слишком поздняя реакция на появление нового, более заразного штамма коронавируса.


Reuters

На эпидемиологической карте мира Чехия выглядит как островок отчаяния, пишет CNN: в то время как глобальное число заражений коронавирусом снижается уже шесть недель подряд, в Чехии уровень заражения подходит к рекордным значениям.

Как пишет издание, по стране распространился новый, более заразный штамм коронавируса, поставивший чешские больницы на грань коллапса. Уровень смертности от вируса в Чехии теперь среди самых высоких в мире.

CNN отмечает, что очевидных причин для столь сильного роста заболеваемости нет. Чехия — богатая страна, член ЕС, имеющий доступ к вакцинам, медицинскому оборудованию и средствам отслеживания вируса. Чешская система здравоохранения находится на хорошем счету, экономика не испытывает проблем. По словам экспертов, катастрофа, случившаяся в Чехии, схожа со смертью от тысячи царапин: это результат многочисленных маленьких ошибок, промедлений и неумелых посылов об общественном здоровье. В минувшую пятницу правительство страны приняло решение ввести жёсткий карантин — в то время как остальная часть мира постепенно смягчает ограничения.

По мнению ведущего эпидемиолога Чехии доктора Растислава Мадара, к текущей ситуации во многом привели три решения, принятые правительством страны. Первое заключалось в отказе вернуть обязательное ношение масок летом, второе — в решении открыть магазины незадолго до Рождества, а третье в слишком поздней реакции на появление нового штамма коронавируса, зафиксированного в начале января.  

Кроме того, профессор демографии Дагмар Джурова отмечает, что важную роль сыграли выборы, состоявшиеся в начале октября. «Был момент, когда эпидемия снова начала набирать обороты, но её ещё можно было остановить. Но этого не сделали, потому что на носу были выборы», — приводит CNN слова Джуровой.

Также Джурова отметила, что ещё одной ошибкой был недостаток финансовой поддержки. Это привело к тому, что многие люди просто не могли соблюдать карантин по финансовым причинам. Кроме того, у людей наблюдается усталость от изоляции, вследствие чего также происходит пренебрежение правилами.

Как отмечает CNN, население Чехии может быть склонно к теориям заговора, поскольку страна перенесла первую волну эпидемии относительно легко благодаря быстрому вводу карантина. «В результате большая часть общества решила, что ничего плохого не случилось и что жёсткие, дорогостоящие меры были необязательны. Не делалось достаточного акцента на том, что ничего плохо не случилось благодаря тем самым мерам», — отмечает Дагмар Джурова.



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