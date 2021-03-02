Аваков: Мне было обидно слышать от Порошенко, что СБУ не давала ему материалов для введения санкций против Медведчука. Это неправда

02.03.2021, 13:04, Новости дня

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У пятого президента Украины Петра Порошенко на руках было достаточно материалов для введения санкций против кума президента РФ, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и его окружения. Об этом в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Мне, честно говоря, было обидно слышать несколько дней назад, когда предыдущий президент Украины сказал, что поздравляет нынешний состав СБУ и сожалеет, что прошлые работники СБУ не могли ему подать таких материалов. Это неправда. Я лично знаю, что СБУ и [тогдашний глава СБУ] Василий Грицак ему такие материалы показывали и давали. И у него было более чем достаточно оснований. Почему он этого не сделал тогда? Почему не принял такого решения? Наверное, у него были свои резоны”, – сказал Аваков.

Он отметил, что, возможно, когда-то Гордон возьмет интервью у Порошенко и спросит об этом.

“Но кошку надо называть кошкой: [нынешний президент Владимир] Зеленский сделал то, на что не решился Петр Алексеевич. Зеленский сделал то, что многие настоящие патриоты Украины ждали от этой власти, от власти Украины. Зеленский принял решение, которое серьезно нас защищает. Я считаю, что это очень хорошо. Когда президент сказал мне, что он готов к такому решению и считает, что оно обоснованное и мотивированное, я переспросил даже: “Вы точно имеете в виду это самое?” – “Да, точно”, – пересказал министр свой диалог с главой государства.

Аваков считает, что у пятого президента были все возможности ввести ограничения против “пятой колонны” в Украине.

“Уважаемый Петр Алексеевич мог тогда консолидироваться с нашей командой и пресечь ситуацию, чтобы “пятая колонна” не зарабатывала десятки миллионов долларов, на которые потом финансировала существование этой колонны у нас здесь, в стране. Он этого не сделал. Почему? Есть разные версии. Знаете, может быть, не время об этом говорить, а может быть, время. А может, об этом скажут все-таки следователи. А может, об этом скажете вы. Вы что-то об этом же думаете?” – обратился министр к Гордону.

“Конечно. Я думаю, что Порошенко поставил Медведчука в такую ситуацию, когда “я сейчас введу санкции против тебя, поэтому давай лучше делись со мной прибылью”. И зарабатывают оба: и Порошенко, и Медведчук. При этом Медведчук промывает мозги украинцам своими вражескими каналами”, – ответил Гордон.

Аваков сказал, что подобных слухов “ходило полно”.

“И вы их слышали, и я их слышал. Я думаю, что существует факт… Эти каналы не только не были закрыты, но и развивались”, – отметил глава МВД.

Он вспомнил, что на одном из заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2018 году готовилось введение таких санкций.

“На Совет национальной безопасности с подачи фракции парламента “Народный фронт” [Арсения] Яценюка были внесены санкции, были внесены предложения по закрытию этих трех каналов, [вернее] двух каналов тогда – NewsOne и “112-й”. Примерно по той же мотивации… Я был членом СНБО, как и сейчас, и этот вопрос обсуждался. Я открыл папочку, внимательно посмотрел предлагаемые материалы – и увидел, что произошла интересная метаморфоза: собирались по одному, а предлагался другой проект решения немножко. Мы ожидали увидеть там материалы по NewsOne и “112-му”, а неожиданно я, пролистывая документы, увидел, что материалов по “112-му” и NewsOne нет, их направили на доработку, а там выскочил телеканал “Наш”, – рассказал Аваков.

Он отметил, что тогда у телеканала “Наш” “была немножко другая структура собственности” (сейчас телеканал принадлежит семье бывшего народного депутата от Оппозиционного блока Евгения Мураева).

“Я тогда на [заседании] СНБО под стенограмму задал один простой вопрос (а тогда, если вы помните, было такое, как принято в украинской политике, неформальное столкновение группы Медведчука с группой [бизнесмена Рината] Ахметова), и я спросил: “Скажите: мы намеренно пытаемся разрешить этот конфликт в пользу Медведчука, делая ущерб каналам Ахметова? Вы правда хотите, чтобы СНБО сейчас на своем заседании начало заниматься именно подыгрыванием той или иной группе? На мой взгляд, надо или принимать решения радикально, или это выглядит очень плохо”. На что Петр Алексеевич сказал: “Да-да-да-да…” Типа “не переживайте, не скандальте, давайте разберемся, давайте все отложим, проверим… СБУ, наведите резкость”, – рассказал Аваков.

Интервью с Аваковым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. В тот же день решение ввел в действие Зеленский (ранее он говорил, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами).

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что эти каналы “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины. Это косвенно подтвердил Аваков.

После введения санкций против Козака Порошенко поздравил СБУ с проведенной антитеррористической операцией и отметил, что два года назад у него не было информации о причастности этого нардепа “к деятельности террористических организаций”. “Впервые за два года появилась эта информация”, – подчеркнул экс-президент. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка возразил, что у украинских властей были данные о противоправных действиях Медведчука и его окружения в 2017–2018 годах.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против еще 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Президент сразу же ввел в действие решение СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность украинский участок нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, который эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Некоторые СМИ связывают нефтепровод с Медведчуком, он связь с этой компанией отрицает.

В ОПЗЖ считают ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.



Дмитрий ГОРДОН

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