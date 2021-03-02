Борис Джонсон поздравил Горбачева с 90-летием

02.03.2021, 11:02, Новости дня

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Глава британского правительства Борис Джонсон поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачевас 90-летием, говорится в сообщении британского посольства.

Джонсон пожелал Горбачеву «крепкого здоровья и приятного, радостного дня». «В это непростое время, когда странам как никогда важно объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя, ваша неутомимая приверженность открытию советского общества продолжает служить примером для всех нас», – говорится в тексте письма, которое опубликовано посольством Британии в Telegram.

«И я, и весь британский народ по-прежнему восхищаемся вашим мужеством и высочайшими моральными качествами, которые Вы проявили, добившись мирного завершения холодной войны», – отмечается в поздравлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся деятелем современности.

Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.