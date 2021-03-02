 

Упаковки чая с марихуаной изъяли в Подмосковье

02.03.2021, 11:02, Новости дня
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Более тысячи упаковок из-под чая, в которых была марихуана, изъяты в Подмосковье, злоумышленник арестован, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В городском округе Домодедово Московской области сотрудниками полиции задержан житель республики Хакасия, подозреваемый в сбыте чая, содержащего в своем составе наркотическое средство», – передает РИА «Новости» слова Волк.

По версии следствия, злоумышленник изготавливал упаковки для чайной продукции и заключил договоры с крупными интернет-магазинами об их реализации.

«В рамках контрольной закупки полицейские заказали две пачки чая с доставкой в пункты выдачи интернет-ретейлеров, расположенных в микрорайоне Западный города Домодедово. В каждой упаковке находилось вещество растительного происхождения, которое по результатам химического исследования признано наркотическим средством – каннабисом (марихуаной)», – сообщила Волк.

При обысках в Подольске и Электростали были обнаружены более 1 тыс. упаковок чая, предположительно, с запрещенным веществом внутри. Возбуждено уголовное дело по статье о распространении наркотиков. Злоумышленник заключен под стражу.

Напомним, 12 февраля производившую около 500 кг наркотиков в месяц лабораторию вскрыли в Подмосковье.



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