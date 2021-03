“Скажи привет моему другу подушке!“. В Twitter посмеялись над якобы уснувшим во время “Золотого глобуса” Аль Пачино

02.03.2021, 10:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

80-летний голливудский актер Аль Пачино, по мнению пользователей Twitter, вздремнул во время созвона по зуму во время церемонии награждения премией “Золотой глобус” 1 марта.

На видео запечатлен Аль Пачино, смотрящий в одну точку, а затем резко поднявший голову.

“Просто пришлось разбудить вздремнувшего Аль Пачино”, – написал Nariman.

yall just had to wake al pacino up from his nap huh pic.twitter.com/4iUvhPzWk7

— Nariman * (@slytherinus) March 1, 2021

“Скажи привет моему другу подушке!“ – сказал Аль Пачино после того, как его застукали спящим во время созвона по зуму”, – пошутил RJ Dralle.

“SAY HELLO TO MY PILLOW FRIEND!”- Al Pacino after getting caught sleeping on Zoom #GoldenGlobes pic.twitter.com/A08VDsxLnM

— RJ Dralle (@rjdralle) March 1, 2021

“Шел второй год карантинного ада и созвонов по зуму. Мы все – это Аль Пачино”, – написал Jason.

We’re all Al Pacino in year two of zoom quarantine hell pic.twitter.com/T8YwZbu3CP

— [email protected] (@Jason) March 1, 2021

“Аль Пачино, спящий на “Золотом глобусе”, это сильнейший момент, в котором я почувствовал связь со знаменитостью”, – отметил Peter Martino.

Al Pacino sleeping at the #GoldenGlobes is the most I’ve ever related to a celebrity. pic.twitter.com/uJGoDXzFIv

— Peter Martino (@RetepM82) March 1, 2021

В связи с пандемией коронавируса церемония награждения “Золотого глобуса” проходила в онлайн-формате.

Аль Пачино был номинирован в категории “Лучший актер в драматическом сериале” (проект “Охотники”). Список номинантов опубликовали на сайте премии. В этой категории выиграл актер Джош О’Коннор (“Корона”).

Кинопремия “Золотой глобус”, организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы, вручается с 1944 года. Считается второй по престижности наградой в киноиндустрии после “Оскара”.

—